Росія хоче менше залежати від країн-транзитерів

Вихід Росії з угоди про узгоджену політику в області транзиту нафти і нафтопродуктів по магістральних трубопроводах СНД дозволить знизити залежність російських суб`єктів господарювання від транзитних країн.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Білорусі Олександр СУРІКОВ сьогодні на прес-конференції в Мінську.

«Це менша залежність російського бізнесу від економічних і політичних рішень країн-транзитерів. Це одвічна боротьба. Ситуацію з нафтою можна спроектувати на білоруські МАЗ або МТЗ. Вони ж теж хотіли продавати, в обхід посередницьких структур», - сказав О.СУРІКОВ.

На його думку, вихід Росії з угоди «не позначиться на Білорусі». «Ми працюватимемо, як і працювали, за двосторонніми напрямками. Все одно в області тарифів на транзит ми наближатимемося до загальноприйнятих цін», - вважає він.

Відповідаючи на запитання, чи ускладниться у зв`язку з виходом Росії з угоди доступ Білорусі до ресурсів Казахстану, О.СУРІКОВ задав зустрічне запитання: «А чим він був легкий?». «Все одно Білорусь не обмине трубопроводи, що пролягають по території Росії. І так і так треба домовлятися з Росією», - додав посол Росії в Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Уряд РФ видав розпорядження про припинення участі РФ в тимчасовій Угоді про узгоджену політику в області транзиту нафти і нафтопродуктів по магістральних трубопроводах СНД. Розпорядження підписане прем`єр-міністром Віктором ЗУБКОВИМ за пропозицією МЗС РФ і Мінпроменерго РФ.

Угода про проведення узгодженої політики в області транзиту нафти і нафтопродуктів по магістральних трубопроводах підписана 12 квітня 1996 р.

Уряд РФ доручив Міністерство закордонних справ Росії повідомили Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав про намір РФ не пролонгувати свою участь в цій угоді.

В угоді, зокрема, прописуються поняття транзит, магістральні нафто- і нафтопродуктопроводи, нафтопродукти. Його учасники вживають заходи для забезпечення своєчасних розрахунків за транзит нафти і транспортування нафтопродуктів за узгодженими тарифами і на основі укладених договорів. Документ визначає дії сторін при виникненні аварій, передбачає зобов`язання із забезпечення функціонування об`єктів трубопровідного транспорту для транзиту нафти і нафтопродуктів.