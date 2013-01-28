У Казахстані стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 6,6 стався сьогодні в Східному Казахстані, повідомила Сейсмологічна дослідно-методична експедиція Комітету науки Міністерства освіти і науки Казахстану. Згідно з повідомленням, підземні поштовхи були зафіксовані в 22.38 за Астаною (18.38 за київським часом).

Епіцентр землетрусу був розташований в 227 кілометрах на схід від Алма-Ати. Його вогнище залягало на глибині 10 кілометрів.

Інформації про жертви і руйнування не надходило. Як повідомляють РІА «Новости», в Алма-Аті відчувалися підземні поштовхи силою 4-5 балів за шкалою МSК-64.