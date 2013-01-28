У Казахстані стався потужний землетрус
20:22, 28 січня 2013Світ
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Землетрус магнітудою 6,6 стався на сході Казахстану.
У Казахтсані стався потужний землетрус
Землетрус магнітудою 6,6 стався сьогодні в Східному Казахстані, повідомила Сейсмологічна дослідно-методична експедиція Комітету науки Міністерства освіти і науки Казахстану. Згідно з повідомленням, підземні поштовхи були зафіксовані в 22.38 за Астаною (18.38 за київським часом).
Епіцентр землетрусу був розташований в 227 кілометрах на схід від Алма-Ати. Його вогнище залягало на глибині 10 кілометрів.
Інформації про жертви і руйнування не надходило. Як повідомляють РІА «Новости», в Алма-Аті відчувалися підземні поштовхи силою 4-5 балів за шкалою МSК-64.
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