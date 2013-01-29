Сенат затвердив нового держсекретаря США
23:47, 29 січня 2013Світ
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Сенат конгресу США затвердив главу міжнародного комітету Джона Керрі на посаді держсекретаря.
Джон Керрі / Фото : Вікіпедія
За Керрі проголосували 94 сенатори, проти - троє. Колеги почали вітати Керрі ще в середині голосування, результат якого був очевидний із самого початку. Кандидатуру сенатора на посаду голови держдепартаменту президент Барак Обама висунув 21 грудня.
69-річний Керрі - колишній кандидат у президенти - вже кілька тижнів готується до нової роботи під керівництвом нинішнього держсекретаря Гілларі Клінтон.
На слуханнях у міжнародному комітеті сенатор запевнив, що має намір продовжити тактику, обрану його попередницею, повідомляє кореспондент РІА "Новости".
Сама Г.Клінтон вирішила залишити посаду після закінчення першого терміну президентства Барака Обами.
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