Сенат затвердив нового держсекретаря США

За Керрі проголосували 94 сенатори, проти - троє. Колеги почали вітати Керрі ще в середині голосування, результат якого був очевидний із самого початку. Кандидатуру сенатора на посаду голови держдепартаменту президент Барак Обама висунув 21 грудня.

69-річний Керрі - колишній кандидат у президенти - вже кілька тижнів готується до нової роботи під керівництвом нинішнього держсекретаря Гілларі Клінтон.

На слуханнях у міжнародному комітеті сенатор запевнив, що має намір продовжити тактику, обрану його попередницею, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

Сама Г.Клінтон вирішила залишити посаду після закінчення першого терміну президентства Барака Обами.