Казахстан ладен заборонити російські нафтопродукти

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на наявні у нього копії документів.

Відповідно до одного з проектів, йдеться про повну заборону ввезення високооктанового бензину, у другому проекті йдеться про введення кількісного обмеження на імпорт нафтопродуктів. В обох проектів термін обмежень визначений у півроку.

Ні в Москві, ні в Астані не думають, що 1,3 млн тонн на рік російських нафтопродуктів вдасться витіснити з ринку повністю. Але Казахстан розраховує на серйозну допомогу в цьому з боку Китаю. Постраждати може в першу чергу "Газпром нафта", яка володіє мережею АЗС в країні.

Напруженість між Росією і Казахстаном посилилася після того, як у своїй парламентській промові глава Національного космічного агентства Казахстану Талгат Мусабаєв заявив, що Казахстан має намір встановити юрисдикцію над м.Байконур і скоротити кількість пусків ракет-носіїв "Протон-М", пояснює РосБізнесКонсалтинг.

У відповідь Росія подала Казахстану офіційну ноту в ультимативній формі, перерахувавши заходи, на які РФ готова піти, якщо Казахстан свою позицію з космодрому не перегляне (зокрема, припинення співпраці з Казахстаном за програмами "Дніпро" і "Байтерек").

Водночас на зустрічі з міністром закордонних справ Казахстану Ерланом Ідрісовим глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що акцентувати увагу на ультиматумах не варто, і серйозних протиріч навколо космодрому сторони не бачать.