Стало відомо, коли Клінтон завершить роботу держсекретаря США

Про це повідомило РІА Новости джерело в держдепартаменті. Раніше у вівторок сенат конгресу США затвердив на посаді глави зовнішньополітичного відомства сенатора Джона Керрі.

"Клінтон у четвер виступить з промовою про пріоритети зовнішньої політики, а в п'ятницю вона завершить роботу в якості держсекретаря", - сказав співрозмовник агентства.

Керрі готувався до нової роботи останні кілька тижнів. Клінтон часто називається в якості найбільш яскравого потенційного кандидата на посаду президента на виборах-2016. Сама вона відмовляється говорити про це, але не відкидає цю ідею, як робила раніше.