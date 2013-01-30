Стало відомо, коли Клінтон завершить роботу держсекретаря США
08:19, 30 січня 2013Світ
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Останнім днем роботи Гілларі Клінтон як держсекретаря США стане п'ятниця.
Клінтон у четвер виступить з промовою про пріоритети зовнішньої політики
Про це повідомило РІА Новости джерело в держдепартаменті. Раніше у вівторок сенат конгресу США затвердив на посаді глави зовнішньополітичного відомства сенатора Джона Керрі.
"Клінтон у четвер виступить з промовою про пріоритети зовнішньої політики, а в п'ятницю вона завершить роботу в якості держсекретаря", - сказав співрозмовник агентства.
Керрі готувався до нової роботи останні кілька тижнів. Клінтон часто називається в якості найбільш яскравого потенційного кандидата на посаду президента на виборах-2016. Сама вона відмовляється говорити про це, але не відкидає цю ідею, як робила раніше.
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