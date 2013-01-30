Південнокорейська ракета успішно вийшла на орбіту Землі

Старт ракети-носія відбувся в 16.00 за місцевим часом (09.00 за київським часом). Пряму трансляцію запуску ведуть південнокорейські телеканали. Як йдеться у повідомленні телеканалів, до теперішнього часу відбулося успішне відділення першої та другої ступені, повідомляють РИА Новости.

Розробка ракети KSLV-1, також відомої як Naro-1, була розпочата в 2002 році. З 2004 року, згідно з підписаним контрактом, у проекті також брали участь російські компанії: творець першого ступеня - ГКНПЦ імені Хрунічева, а також Конструкторське бюро транспортного машинобудування, яке відповідало за розробку проекту наземного комплексу.

Спочатку запуск KSLV-1 був запланований на 29 листопада 2012 року, проте він був скасований через низку неполадок. Успішний запуск Naro-1 став третьою спробою Південної Кореї увійти в число космічних держав, які вивели на навколоземну орбіту супутник на власній ракеті-носії. Дві попередні спроби Сеула стати членом космічного клубу, вжиті у 2009 і 2010 роках, закінчилися невдачею.