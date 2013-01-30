Соціологи з РФ: Росіяни почали краще ставитися до України

Росіяни почали краще ставитися до України.

Про це свідчить опитування, проведене у січні 2013 року аналітичним центром Юрія Левади «Левада-Центр», результати якого передано УНІАН.

Так, на запитання «Як ви в цілому ставитеся зараз до України?», 10% респондентів відповіли «дуже добре» (у листопаді минулого року - 8%), 64% - «в основному добре» (61% - в листопаді 2012 року). При цьому 16% відповіли, що ставляться до України «в основному погано», (раніше - 19%), 2% - «дуже погано» (раніше - 4%). Важко з відповіддю 9%.

Водночас лише 4% оцінюють нинішні відносини між Росією і Україною як дружні, 12% назвали відносини між країнами хорошими, добросусідськими, 34% - нормальними, спокійними. При цьому 34% опитаних вважають, що відносини між Україною і РФ прохолодні, 9% - напружені, 1% - ворожі. Важко з відповіддю – 6%.

Крім того, 13% респондентів вважають, що відносини Росії з Україною мають бути такими самими, як з іншими державами - із закритими кордонами, візами, митницями. 64% відповіли, що Росія і Україна мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз і митниць. 18% вважають, що Росія і Україна мають об'єднатися в одну державу. 6% важко з відповіддю.

Відповідаючи на запитання, на співпрацю з якими країнами Росії насамперед треба орієнтуватися у своїй зовнішній політиці, 18% респондентів вказали США; 48% - Західну Європу (Німеччина, Франція, Велика Британія); 22% - Японію; 30% - Індію і Китай, 46% - Україну, Білорусь, Казахстан, інші країни СНД; 10% - Кубу, Венесуелу, Сирію, Іран, Північну Корею; 16% - важко з відповіддю.

Опитування проводилося 18-21 січня 2013 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1596 осіб віком 18 років і старше у 130 населених пунктах 45 регіонів. Розподіл відповідей наводиться у відсотках до загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.