Від вибуху в будівлі нафтової компанії загинули 14 осіб

03:29, 01 лютого 2013
Світ
708 0

Загальна кількість поранених при вибуху в будівлі державної нафтової компанії Мексики Pemex перевищила 100 осіб, медики закликають здавати кров для потерпілих.

Глава МВС Мексики заявив, що в результаті трагедії загинули 14 людей - 13 на місці вибуху і ще один помер у лікарні.

За його словами, кількість жертв може збільшитися, а причина вибуху поки не відома. Раніше повідомлялося, що вибух стався у підвальному приміщенні в результаті витоку і акумуляції газу, ще однією версією був вибух у приміщенні електропідстанції, передає РІА "Новости".

На місце події прибув президент країни Енріке Пенья Ньєто. У своєму мікроблозі в Twitter глава держави вже висловив співчуття родинам загиблих.

Будівлі завдано істотної матеріальної шкоди, повідомляється про часткове обвалення. У висотці Pemex вибиті вікна, а на нижньому поверсі видно сильні руйнування. Влада інформує, що небезпеки повного обвалу немає, проте постраждала будівля не відновить роботи до повного обстеження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter