Від вибуху в будівлі нафтової компанії загинули 14 осіб

Глава МВС Мексики заявив, що в результаті трагедії загинули 14 людей - 13 на місці вибуху і ще один помер у лікарні.

За його словами, кількість жертв може збільшитися, а причина вибуху поки не відома. Раніше повідомлялося, що вибух стався у підвальному приміщенні в результаті витоку і акумуляції газу, ще однією версією був вибух у приміщенні електропідстанції, передає РІА "Новости".

На місце події прибув президент країни Енріке Пенья Ньєто. У своєму мікроблозі в Twitter глава держави вже висловив співчуття родинам загиблих.

Будівлі завдано істотної матеріальної шкоди, повідомляється про часткове обвалення. У висотці Pemex вибиті вікна, а на нижньому поверсі видно сильні руйнування. Влада інформує, що небезпеки повного обвалу немає, проте постраждала будівля не відновить роботи до повного обстеження.