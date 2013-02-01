У США учень відкрив стрілянину в школі: поранено дві особи

Злочинця, який вчиться у середніх класах, було затримано і доставлено в поліцію, повідомляє ІТАР-ТАСС. Його ім'я поки що не називається.

Підліток відкрив вогонь по однолітках у Price Middle School в Атланті. Вогнепальне поранення в голову дістала 14-річна дівчинка. Її у тяжкому стані доставлено в лікарню. Один з учителів відбувся легкими порізами і ударами, йому надали допомогу на місці.

Представники адміністрації школи підкреслюють, що вхід до навчального закладу обладнаний металодетекторами. Тепер поліції належить з'ясувати, як учневі вдалося обійти їх і пронести зброю в школу.

З початку 2013 року нинішній інцидент вже другий за рахунком - 10 січня аналогічну подію було зафіксовано в школі в місті Тафт у Каліфорнії. Тоді стрілянину також влаштував один з учнів, двоє осіб дістали поранення.