У Нью-Йорку затопило метро: евакуюють людей
19:20, 01 лютого 2013Світ
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У Нью-Йорку триває евакуація людей із метро через затоплення ряду тунелів.
У Нью-Йорку затопило метро
У Нью-Йорку почалася евакуація людей на деяких станціях метро через затоплення ряду тунелів підземки.
Як передає ІТАР-ТАРС, за даними місцевих ЗМІ, на П'ятій авеню Манхеттена між 23-ою й 24-ою вулицями стався прорив водопроводу.
За даними поліції, евакуація триває "в штатному режимі". На місце події вже прибули комунальні служби та пожежники.
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