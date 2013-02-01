У Нью-Йорку затопило метро: евакуюють людей

У Нью-Йорку почалася евакуація людей на деяких станціях метро через затоплення ряду тунелів підземки.

Як передає ІТАР-ТАРС, за даними місцевих ЗМІ, на П'ятій авеню Манхеттена між 23-ою й 24-ою вулицями стався прорив водопроводу.

За даними поліції, евакуація триває "в штатному режимі". На місце події вже прибули комунальні служби та пожежники.