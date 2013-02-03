У ДТП в Казахстані за участі української вантажівки загинули 5 людей
14:57, 03 лютого 2013Світ
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У Казахстані під час ДТП за участі української вантажівки загинули 5 осіб.
Причини ДТП встановлюються
У Казахстані під час дорожньо-транспортної пригоди за участі української вантажівки загинули 5 чоловік.
ДТП сталася 2 лютого в Атирауській області на трасі неподалік від одного з місць розробки нафтового родовища Кашаган, передають місцеві ЗМІ.
Легковий автомобіль "Деу Нексія" зіткнувся з вантажною машиною з українськими номерами.
У результаті ДТП "Деу Нексія" загорілася. У салоні машини перебували водій і 4 пасажири. Всі вони загинули.
"Причини ДТП встановлюються. Всі загиблі - жителі Атирау. За попередньою інформацією, легкова автомашина на обледенілій трасі виїхала на зустрічну смугу", - повідомила керівник прес-служби Департаменту внутрішніх справ області Гульназіра Мухтарова.
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