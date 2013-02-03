У ДТП в Казахстані за участі української вантажівки загинули 5 людей

У Казахстані під час дорожньо-транспортної пригоди за участі української вантажівки загинули 5 чоловік.

ДТП сталася 2 лютого в Атирауській області на трасі неподалік від одного з місць розробки нафтового родовища Кашаган, передають місцеві ЗМІ.

Легковий автомобіль "Деу Нексія" зіткнувся з вантажною машиною з українськими номерами.

У результаті ДТП "Деу Нексія" загорілася. У салоні машини перебували водій і 4 пасажири. Всі вони загинули.

"Причини ДТП встановлюються. Всі загиблі - жителі Атирау. За попередньою інформацією, легкова автомашина на обледенілій трасі виїхала на зустрічну смугу", - повідомила керівник прес-служби Департаменту внутрішніх справ області Гульназіра Мухтарова.