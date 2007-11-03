Учасники опозиційного мітингу спробували штурмувати парламент Грузії

Декілька молодих людей з числа учасників мітингу опозиції біля будівлі парламенту Грузії спробували вночі штурмувати будівлю парламенту Грузії, повідомляє агентство "Новини-Грузія".

Інцидент стався близько 12 годин ночі. На мітингу на цей момент залишалося декілька тисяч чоловік.

Ініціатори "штурму" намагалися закликати за собою решту мітингуючих, що не вдалося. Служба охорони не дала порушникам спокою потрапити в будівлю парламенту, а лідери опозиції закликали всіх зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Завдяки витримці обох сторін серйозного інциденту вдалося уникнути.

Один із лідерів об`єднаної опозиції, республіканець Леван БЕРДЗЕНІШВІЛІ в прямому ефірі телекомпанії "Імеді" заявив, що впродовж всього першого дня акції декілька разів "мали місце імітації спроби прориву до парламенту".

"Ми не допустимо того, щоб мітингуючі уривалися до парламенту. Цього не можна допустити, не можна допустити, щоб нас потім звинуватили в насильстві", - сказав Л.БЕРДЗЕНІШВІЛІ.

У свою чергу, об`єднана опозиція просить мерію зменшити потужність фонтанів біля будівлі парламенту, де проходить мітинг протесту. За його словами, вода з фонтану заливає учасників мітингу, які чергують уночі біля парламенту, і активісти опозиції починають мерзнути.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Тбілісі відбувся мітинг опозиції. Головною вимогою опозиційних сил, до складу яких увійшли десять політичних партій і рухів, є проведення дострокових парламентських виборів у квітні 2008 року.