У Владивостоку Путіна підтримували 13 хвилин

У суботу у Владивостоку відбувся мітинг прихильників політики Президента Росії Володимира ПУТІНА. Як передає Gazeta.ru, незважаючи на порівняно теплу сонячну погоду, прихильники політики Президента провели мітинг в закритому приміщенні. У головному залі Приморського краєвого драматичного театру молоді зібралися близько 200 мітингуючих, серед них - пенсіонери, школярі, студенти, представники Далекосхідного державного університету і громадських рухів.

За словами одного з організаторів заходу, мітинг почався о 13:32 за місцевим часом (07:32 за київським) і завершився о 13:45 (07:45). У залі драмтеатру молоді мітингуючі розгорнули плакати з гаслами, в яких виступили за збереження президентського курсу.