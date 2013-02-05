Фермери палять сіно в центрі Талліна

Вони вимагають, щоб субсидії в сфері сільського господарства відповідали середньому показникові в Євросоюзі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Естонське телебачення.

У рамках протестної акції фермерів країн Балтії за рівні конкурентні можливості в ЄС фермери запалили 95 багать на Ратушній площі і вздовж шосе Таллін-Пярну-Ікла. На прикордонному пункті Ікла вогонь передадуть латвійським фермерам, потім буде запалено спільне багаття.

7 лютого фермери планують провести ще одну акцію протесту в Брюсселі під час засідання Європейської ради, де обговорюватимуться питання сільського господарства.

За даними Мінсільгоспу Естонії, середній розмір допомоги для сільгоспвиробників в Європі - 269 євро на один гектар, а естонські сільгоспвиробники отримують лише 117 євро на один гектар.