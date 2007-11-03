Президент Пакистана запровадив надзвичайний стан

Президент Пакистану Первез МУШАРРАФ сьогодні заявив про введення надзвичайного стану в країні. Найближчим часом очікується його звернення до нації. Мовлення пакистанських телеканалів припинено, передає NEWSru.

Надзвичайний стан офіційно набуде чинності після схвалення урядом рішення глави держави цієї неділі. На думку спостерігачів, це відстрочить загальні вибори в Пакистані, заплановані на січень 2008 року. Припинена діяльність судової системи.

Політична обстановка в Пакистані дуже нестабільна, а силові структури країни зазнали значних втрат у боях з послідовниками афганських талібів у прикордонних районах.