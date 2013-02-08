Південна Корея обіцяє відповісти на ядерні випробування КНДР

08:36, 08 лютого 2013
Світ
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Південна Корея готова прийняти "відповідні заходи", якщо КНДР проведе ядерні випробування. Про це заявила президент країни Пак Кин Хе під час зустрічі з лідерами партії влади і опозиції. 

КНДР збирається провести два ядерні вибухи / Фото: kcna.kp

"Якщо КНДР прийме неправильне рішення, то це ускладнить процес відновлення довіри між двома Кореями. У разі проведення КНДР провокаційних ядерних випробувань, вона зіткнеться з відповідними заходами світового співтовариства", - цитують слова Пак Кин Хе інтернет-ЗМІ, повідомляє Росбалт.

Президент Південної Кореї також зазначила, що країна не має наміру припиняти поставки гуманітарної допомоги жителям КНДР, але при цьому збереже жорстку позицію щодо можливих ядерних випробувань в Північній Кореї. Як повідомлялося, влада Південної Кореї побоюється, що випробування потужного ядерного заряду є завершальним етапом на шляху до створення водневої бомби.

Голова комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї Чун Син Чо на засіданні парламентського комітету з оборони не виключив, що КНДР, можливо, готується провести випробування ядерного заряду з термоядерним посиленням для збільшення виходу енергії. Це більш портативні і потужні боєприпаси, ніж ті, що були випробувані раніше, повідомляють інтернет-ЗМІ з посиланням на японську телерадіомовну корпорацію NHK. Експерти відзначають, що такі заряди мають потужність на порядок вище, ніж звичайні уранові або плутонієві боєприпаси, і є проміжною стадією на шляху до створення водневої бомби.

Як стало відомо раніше, КНДР збирається провести два ядерні вибухи. Цей висновок зробили південнокорейські експерти, вивчивши дані супутникових знімків.

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