Число жертв шторму «Немо» досягло восьми людей

Як передає Associated Press, троє загинули в Канаді, п'ятеро - у США, повідомляє Lenta.ru.

Серед загиблих - 11-річний хлопчик з Бостона, який отруївся чадним газом, сидячи в автомобілі і намагаючись зігрітися, поки його батько відкопував машину.

Близько 510 тисяч будинків залишаються без світла на вечір суботи, 9 лютого. Висота заметів досягає метра, багато людей відчувають складності при спробі відкрити двері своїх будинків. Дороги між Нью-Йорком і Бостоном завалені снігом.

Раніше в суботу повідомлялося, що аеропорти Нью-Йорка частково відновили свою роботу.

Режим надзвичайної ситуації, введений через рясний снігопад, діє в п'яти американських штатах: Нью-Йорку, Массачусетсі, Коннектикуті, Мені і Род-Айленді.