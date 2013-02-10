Шторм «Немо» залишив без світла 700 тисяч будинків у США

Товщина сніжного покриву, що випав менш ніж за добу, в деяких місцях досягла одного метра, за даними національної служби погоди. Снігопад був такий сильний, що снігоприбиральна техніка часто застрявала на розчищенні трас і вулиць. Снігоходи в багатьох штатах виявилися у суботу єдиним транспортом, на якому можна було пересуватися, передає РІА Новости.

У штатах Нью-Йорк, Род-Айленд, Массачусетс, Коннектикут армійські рятувальні підрозділи звільняли застряглі в дорозі автомобілі, захоплені сніговою бурею. Сотні захоплених негодою машин були кинуті на дорогах Лонг-Айленда. Як повідомив телеканал FOX, один чоловік провів всю ніч у своїй машині, що перетворилася на замет, перш ніж був знайдений рятувальною службою.

Нью-Йорк пережив снігопад без подій, всі три аеропорти - міжнародний імені Джона Кеннеді, Ла Гуардіа і Ньюарк - у суботу вранці були розчищені від снігу і відновили свою роботу.