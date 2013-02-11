На шахті «Воркутинська» загинуло 9 осіб, доля ще 8 залишається невідомою

Про це УНІАН повідомили в управлінні МВС по Республіці Комі.

«Наразі на поверхню піднято 3 гірників і тіла 9 загиблих. Доля 8 людей залишається невідомою», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, причиною сьогоднішньої надзвичайної пригоди став спалах метану на ділянці. На аварійній ділянці працювало близько 20 гірників. Місце пригоди оточено співробітниками поліції.

Проводяться слідчі дії.