В Австралії парламент визнав аборигенів корінними жителями

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Sudney Morning Herald.

У документі визнається «унікальне і особливе місце» аборигенів в історії Австралії. Його підтримала як правляча коаліція, так і опозиція.

Законопроект став кроком на шляху до проведення референдуму про внесення до конституції поправок про визнання аборигенів корінними жителями країни, який ще в 2008 році пообіцяла провести прем'єр-міністр країни Джулія Гіллард.

Голосування пройшло через п'ять років після того, як попередник Гіллард, прем'єр-міністр Кевін Радд, формально вибачився перед аборигенних населенням країни за дії колонізаторів.

За деякими оцінками, внаслідок політики колонізаторів з 1788 до 1921 року чисельність аборигенів у Австралії скоротилася з близько мільйона осіб до 60 тисяч.

З 1967 року австралійські аборигени мають право брати участь у виборах. Приблизно з цього ж часу почалося їх рух за відродження традиційної культури та отримання прав на землі. Зараз в Австралії проживає близько 500 тисяч аборигенів, при тому, що населення країни становить 22 мільйони осіб.