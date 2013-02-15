Постраждалих при падінні метеорита вже 500: серед них - 10 дітей

Більш як 470 чоловік звернулися за допомогою після падіння уламків метеорита на Уралі, 22 із них госпіталізовані, повідомила РІА "Новости" заступник начальника управління інформації МНС РФ Олена Смирних.

"Кількість тих, хто звернувся за медичною допомогою, становить 474 людини", - сказала О.Смирних.

"Серед постраждалих десять дітей, при цьому серйозних травм вони не одержали", - повідомляється з посиланням на голову національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Володимира Степанова.

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Представник прес-центру МВС РФ підтвердив, що за медичною допомогою, за його інформацією, звернулися близько 500 чоловік, стан дев'яти з них оцінюється як тяжкий і середньої тяжкості.

"За останніми даними, пошкодження будівель зафіксовано в десяти населених пунктах області", - повідомили в прес-центрі.

За інформацією регіонального центру МНС РФ, обвалення стіни заводу і вибиті шибки в Челябінську викликала ударна хвиля від вибуху боліда над містом.

"Над територією Челябінська стався вибух боліда, що призвів до ударної хвилі, внаслідок якої сталося часткове руйнування частини скління висотних будівель і обвалення стіни складу цинкового заводу", - говориться в повідомленні.

За даними обсерваторії Єкатеринбурга, о 7.23 мск над територією Челябінської області сталося обвалення уламків метеорита. Незначні уламки досягли Землі.