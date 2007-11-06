Президент Польщі прийняв відставку Качиньського

Президент Польщі Лех КАЧИНЬСЬКИЙ офіційно прийняв відставку уряду Ярослава КАЧИНЬСЬКОГО, передає РІА «Новости».

У вівторок Л.КАЧИНСЬКИЙ проведе політичні консультації з лідерами парламентських партій, починаючи з Дональда ТУСКА - голови "Громадянської платформи", партії, яка перемогла на дострокових парламентських виборах 21 жовтня, повідомив журналістам офіційний представник канцелярії глави держави Міхал КАМІНСЬКИЙ.

"На цьому тижні президент доручить ТУСКУ сформувати уряд", - сказав М.КАМІНСЬКИЙ.

"Ці зустрічі носитимуть консультаційний характер перед рішенням Президента (про призначення Д.ТУСКА прем`єр-міністром), яке він має намір прийняти на цьому тижні", - пояснив представник канцелярії глави держави.

У понеділок в Польщі почав роботу новий парламент країни, обраний 21 жовтня цього року під час дострокових виборів. Депутати принесли присягу і розпочали вибори нового голови Сейму.

На засіданні Сейму присутні діючий глава держави Лех КАЧИНЬСЬКИЙ і екс-президент Польщі Лех ВАЛЕНСА. Л.ВАЛЕНСУ депутати парламенту вітали бурхливими оваціями, стоячи.

Л.КАЧИНЬСЬКИЙ не став виступати перед новим складом Сейму. Як зазначають місцеві оглядачі, діючий Президент вперше з 1991 року відмовився виступати перед депутатами.

Згідно з офіційними даними Державної виборчої комісії (ДВК) Польщі, на дострокових виборах до Сейму, що пройшли 21 жовтня, перемогла опозиційна ліберальна "Громадянська платформа" (РO) - 41,51%. На другому місці - правляча консервативна партія "Право і справедливість" (PiS) з 32,11%. Третю позицію посів виборчий блок "Ліві і демократи" (LiD) - 13,15%. До парламенту також пройшла Польська селянська партія (PSL) - 8,91%.

Таким чином, в новому Сеймі Польщі у PO - 209 мандатів, 166 місць одержав PiS, LiD - 53 депутати, PSL - 31, німецька національна меншина - один мандат.

Лідер партії "Громадянська платформа" Д.ТУСК, який як очікується, стане новим главою уряду, веде інтенсивні переговори з головою Польської селянської партії Вальдемаром ПАВЛЯКОМ про формування нового коаліційного уряду країни.

"Громадянська платформа" і Польська селянська партія мають в сумі 240 депутатських мандатів в новому парламенті. Для затвердження уряду необхідно 231 голос.