Стала відома назва челябінського метеорита (фото)

Про це повідомив РІА Новости член комітету РАН з метеоритів, співробітник Уральського федерального університету Віктор Гроховський.

За повідомленням ГУМВС по Челябінській області, близько семи уламків метеориту, що вибухнув в небі розлетілися в різні боки, один з них впав в озеро Чебаркуль, утворивши ополонку діаметром близько восьми метрів. Навколо ополонки були зібрані дрібні уламки чорної твердої речовини, а вчені комітету з метеоритів підтвердили їх метеоритне походження.

"Він буде запропонований (під цією назвою). Найближчий населений пункт - це Чебаркуль, а правила говорять, що називати слід за найближчим населеним пунктом", - сказав Гроховський. Вчений пояснив, що для присвоєння назви дані про метеорит повинні бути спочатку опубліковані в бюлетені міжнародного метеоритного товариства.

"Пройде місяці два-три, це не так просто: треба зробити грамотний опис англійською, провести поглиблений аналіз - до ізотопного складу, визначити точну класифікацію, і коли вона буде опублікована, тоді тільки (буде присвоєно назву)", - сказав фахівець.