Єврокомісія пропонує карати за публічні заклики до тероризму

Європейська комісія на своєму сьогоднішньому засіданні запропонувала пакет пропозицій для посилення боротьби з тероризмом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ.

“Жоден із наших співгромадян не застрахований від цієї загрози”, - зауважив він.

За словами віце-президента Єврокомісії, перша пропозиція стосується зміни рамкової Директиви щодо боротьби з тероризмом шляхом включення в неї положень, згідно з якими передбачається покарання за провокації до здійснення терористичних атак, рекрутування та навчання терористичній діяльності.

Друга пропозиція Єврокомісії становить собою План дій, що передбачає створення системи швидкого оповіщення в ЄС у випадках втрати чи викрадання вибухонебезпечних речовин та здійснення підозрілих операцій, створення мережі експертів з питань знешкодження бомб, які не розірвалися, посилення контролю за виробництвом вибухонебезпечних речовин.

Третя пропозиція полягає у запровадженні нової системи збору даних про пасажирів літаків, що прямують до країн-членів ЄС, або відлітають за межі ЄС, подібної до американської чи канадської системи.

Згідно з цією пропозицією, правоохоронні органи матимуть доступ до даних пасажирів напередодні польоту. Єврокомісія пропонує встановити 19 категорій даних про пасажирів, обов’язкових для повідомлення авіакомпаніями, серед яких адреси електронної пошти пасажирів, інформація про способи оплати квитка, номери телефонів.

Передбачається, що ця інформація має надаватися правоохоронцям ЄС за 24 години вильоту літака до європейських аеропортів, і, вдруге – після завершення реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, США та Канада запровадили систему отримання інформації про пасажирів літаків після терористичного нападу на Нью-Йорк та Вашингтон 11 вересня 2001 року.

Європа також двічі ставала жертвою терористів: у березні 2004 року, коли пролунали вибуху в поїздах поблизу Мадрида, та в липні 2005 року – вибухи в міському транспорті Лондона.