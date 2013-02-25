Пакистан залишився без електрики

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Як пише Лента.ру, збій на електростанції HUBCO, яка розташована в провінції Белуджистан і виробляє близько 1200 мегават в день, викликав каскадні відключення підстанцій по всьому Пакистану.

Як відзначає агентство, періодичні відключення електрики в Пакистані через зношеність обладнання звичні, однак знеструмлення майже всієї країни відбувається досить рідко.

Представник міністерства енергетики підкреслив, що неполадки виникли саме на електростанції, лінії електропередачі не пошкоджені. Чиновники поки не називають причини аварії, підкреслюючи, що будь-які припущення передчасні.