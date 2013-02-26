Лавров: Гомосексуалісти у Росії можуть вільно займатися своїми справами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на спільній прес-конференції з нідерландським колегою Франсом Тіммермансом.

«Гомосексуалісти (у Росії) можуть займатися своїми справами абсолютно вільно і безкарно. Це вписується в зобов'язання всіх держав не допускати дискримінації за якоюсь ознакою», - наголосив С.Лавров.

При цьому він нагадав, що в СРСР гомосексуалізм був кримінально караним діянням, але цю норму в Кримінальному кодексі Росії давно скасовано.

С.Лавров наголосив, що Росія не брала на себе зобов'язань дозволяти пропаганду гомосексуалізму і навряд чи візьме, оскільки в країні свої моральні цінності, історичні і релігійні традиції. При цьому він зазначив, що почув сьогодні від Ф.Тіммерманса, що не може одна країна вчити іншу, як жити. Міністр наголосив, що єдиним критерієм для обговорення цих питань є міжнародні зобов'язання Росії.

«У нас немає жодного зобов'язання дозволяти пропаганду гомосексуалізму», - зазначив він.

С.Лавров запевнив, що Росія нікого не дискримінує, але російська сторона виступає проти того, щоб відбувалася дискримінація у зворотному напрямі, коли одна група громадян дістає право просувати свої цінності, причому нав'язуючи їх дітям, які не збігаються з цінностями більшості.

Глава МЗС РФ наголосив, що в ЄС пропаганді гомосексуалізму приділяють підвищену увагу, при тому, що в самій Європі обмежуються права людей. Зокрема, це стосується питання російськомовних людей без громадянства в Латвії та Естонії, де влада порушує масу міжнародних зобов'язань.

У свою чергу Ф.Тіммерманс нагадав, що закликав Державну думу РФ не приймати закон про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх, оскільки він може порушити «одвічні права, записані в міжнародних зобов'язаннях, - свободу самовираження і свободу зібрань». За словами Ф.Тіммермана, С.Лавров запевнив, що РФ виконуватиме всі свої міжнародні зобов'язання.

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Як повідомляв УНІАН, 25 січня Державна дума РФ прийняла в першому читанні закон про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх.

Законопроектом передбачається внести поправки до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, відповідно до яких за пропаганду гомосексуалізму серед дітей громадянин може бути оштрафований на суму від 4 тис. до 5 тис. рублів (від 130 до 160 дол.). Аналогічні дії посадовців спричинять штраф у розмірі від 40 тис. до 50 тис. рублів (від 1300 до 1600 дол.), юридичні особи повинні будуть платити від 400 тис. до 500 тис. рублів. (від 13 тис. до 16 тис. дол.).

«Пропаганда гомосексуалізму набула в сучасній Росії широкого розмаху. Така пропаганда ведеться як через засоби масової інформації, так і через активне проведення громадських акцій, що пропагують гомосексуалізм як норму поведінки. Особливо вона небезпечна для дітей і молоді, ще не здатних критично поставитися до тієї лавини інформації, яка обрушується на них щодня. У зв'язку з цим необхідно захистити насамперед підростаюче покоління від дії гомосексуальної пропаганди, цю мету й ставить перед собою цей законопроект», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.