Режим «вакантного престолу» розпочався у Ватикані

Бенедикт XVI, який став 19 квітня 2005 265-м Папою Римським, сьогодні о 21.00 (за київським часом) завершив своє служіння як глава Римсько-католицької церкви, з цього моменту у Ватикані почався режим "вакантного престолу" (sede vacante).

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Про свій намір відректися від Апостольського престолу 85-річний Йозеф Ратцингер оголосив 11 лютого, ставши першим Папою в сучасній історії, який зважився на подібний крок. За три години до початку режиму "вакантного престолу" Бенедикт XVI, який відтепер носитиме титул "почесного Папи", під звуки дзвонів покинув Ватикан і вертольотом вирушив до літньої папської резиденції Кастельгандольфо під Римом, де проведе найближчі два місяці, повідомляє РІА "Новости".

Режим "вакантного престолу" триватиме до березня, коли на конклаві буде обрано нового Папу Римського.

Під час sede vacante припиняють діяльність усі дикастерії (відомства) Римської курії, включаючи держсекретаріат. Свою діяльність продовжують камерленго, апостольський пенітенціарій, архіпресвітер базиліки святого Петра, генеральний вікарій держави Ватикан, секретарі дикастерій, які займаються звичайною діяльністю церкви, субститут держсекретаріату, секретар з відносин святого престолу з державами, а також нунції (дипломатичні представники) і великий елемозинарій (глава служби папських милостей).