Бенедикт XVI залишив Ватикан на білому вертольоті

Бенедикт XVI, який сьогодні перестане бути Папою Римським, о 17.07 залишив Ватикан на білому вертольоті й попрямував до літньої резиденції Кастельгандольфо, де він проведе найближчі два місяці.

Як передає РІА «Новости», попрощатися з понтифіком, який став першим у сучасній історії главою Римсько-католицької церкви, який відрікся від Апостольського престолу, до ватиканських стін прийшли сотні віруючих. З Апостольського палацу Папа вийшов у білому одязі під оплески.

Пряму трансляцію від'їзду Бенедикта XVI веде телевізійний центр Ватикану (CTV).

Режим "вакантного престолу" у Ватикані буде оголошено сьогодні о 20.00 (21.00 за київським часом).