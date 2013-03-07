Три президенти стали у почесну варту біля труни Чавеса

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеве телебачення, труну з тілом У.Чавеса доставлено в академію через все місто. Кортеж проїхав близько 8 км у супроводі десятків тисяч прихильників У.Чавеса.

Жалобна церемонія почалася з національного гімну Венесуели. Навколо труни зібралися найближчі У.Чавесу люди, зокрема віце-президент Ніколас Мадуро, та іноземні високопоставлені гості. Президенти Аргентини, Болівії й Уругваю стали у жалобну почесну варту біля труни. Потім у почесну варту став сам Н.Мадуро, а також інші представники венесуельської влади. Коли в караул встали родичі У.Чавеса, їх зустріли тривалими оплесками.

Після цього до труни відкриється доступ для простих громадян Венесуели.

У Венесуелі оголошено тижневий траур, який триватиме до 12 березня. На цей час заборонено продаж алкогольних напоїв і носіння зброї. Похорон відбудеться найближчої п'ятниці.