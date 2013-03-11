Європа не готова пускати російських службовців без віз, бо їх забагато

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав генеральний директор директорату у внутрішніх справах Європейської комісії Стефано Мансервізі сьогодні на прес-конференції в Москві.

Він зазначив, що в ЄС хотіли б оцінити, як скасування віз для власників службових паспортів вплине на внутрішню безпеку країн Євросоюзу, а також які категорії власників службових паспортів будуть включені в майбутній договір.

С.Мансервізі підкреслив, що Єврокомісія прагне до того, щоб скоротити число тих, хто зможе в'їжджати до країн ЄС за службовими паспортами без віз, оскільки такі паспорти є у 180 тис. громадян Росії. За його словами, такі паспорти видаються російським військовослужбовцям у країнах СНД, членам адміністрацій, співробітникам державних корпорацій.

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Він зазначив, що слід узгодити, які категорії громадян будуть включені в нову угоду про спрощення візового режиму.

За словами С.Мансервізі, такий привілей може стосуватися власників біометричних службових паспортів, але не має поширюватися на військовослужбовців і співробітників держкомпаній.

«Наше завдання, щоб забезпечити поїздки без проблем для тих, кому це дійсно необхідно», - сказав він. При цьому С.Мансервізі повідомив, що ЄК хоче розробити з РФ критерії видачі біометричного службового паспорта.

С.Мансервізі підкреслив, що сама угода про спрощення візового режиму між Росією і ЄС готова, залишається вирішити питання щодо власників службових паспортів.

Відповідаючи на запитання УНІАН, С.Мансервізі підкреслив, що Євросоюз не дискримінує російських чиновників, хоча й погодився підписати угоду з Україною про безвізовий режим для власників службових біометричних паспортів.

«Що стосується слів міністра Лаврова, хотів би сказати, що питання службових паспортів було включено в мандат переговорів із РФ за новою угодою про полегшення візового режиму. Я не можу говорити про те, що є якась дискримінація. Річ у тому, що кількість службових паспортів у РФ значно більша, ніж в Україні або Молдові», - сказав він і додав, що переговори з Росією з цього питання тривають.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Євросоюз дискримінує Росію, підписавши угоду з Україною про безвізовий режим для власників службових біометричних паспортів і не погоджуючись на це для російської сторони.

За його словами, Євросоюз відмовляється включати до переліку полегшення візових процедур власників службових біометричних паспортів.

Він зазначив, що з боку Росії такою перевагою змогли б користуватися 15 тис. російських чиновників, а з боку ЄС – близько 200 тис. чиновників.

С.Лавров підкреслив, що зовні це може сприйматися так, що переговорники від Росії хочуть добитися безвізового режиму для своїх чиновників, але питання в тому, що такі прецеденти вже є.

«Зовсім недавно ЄС підписав угоду про спрощення візового режиму з Україною, де власники службових біометричних паспортів звільнені від необхідності отримувати візи. І тут ми, відмовившись від цього, свідомо підемо на те, що нас дискримінують. Коли ми запитуємо в Брюсселі, чому українцям це можна, а нам не можна, відповідь дуже цікава: Росія – це не Україна. Звичайно, не Україна, але ми ж знаємо, що чиновник український від чиновника російського не дуже відрізняється», - заявив С.Лавров.