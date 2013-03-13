Мільярдер Сорос подав до суду на свою екс-коханку

Про це повідомляє американський таблоїд The ​​New York Post.

За даними видання, Сорос звинуватив Феррейру в наклепі, а також у тому, що вона кинула в нього скляною лампою під час їхньої сварки.

«Це перший раз, коли у нас з'явилася можливість формально відповісти на неправдиві заяви пані Феррейри, а також зробити наші власні, щоб притягти її до відповідальності за шкоду, яку заподіяли містеру Соросу її претензії», - заявив адвокат фінансиста.

Згідно з документами юристів, перебуваючи у стосунках, Сорос і Феррейра також могли продовжувати зустрічатися з іншими людьми. Сварка між ними сталася, коли, лежачи в ліжку, актриса запитала Сороса про квартиру, яку мільярдер обіцяв їй подарувати. Сорос відповів, що зустрічається з іншою жінкою, яка рада жити в цій квартирі. Почувши це, Феррейра розлютилася і кинула скляну лампу в свого коханця, проте вона пролетіла повз і не зачепила Сороса. Після цього вона наступила на осколки скла і порізала ногу.

За даними юристів Сороса, була викликана поліція і Феррейра зробила кілька неправдивих заяв, в тому числі звинувативши фінансиста в тому, що він її вдарив по обличчю.

У серпні 2011 року стало відомо, що актриса подала до суду на мільярдера, зажадавши $ 50 млн за те, що Сорос «не виправдав її надії».

Газета.ру