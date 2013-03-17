Російськими кораблями у Середземному морі керуватимуть із Севастополя

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в ефірі телеканалу «Звезда» сказав сьогодні головнокомандувач ВМФ адмірал Віктор Чирков.

«До п`яти-шести кораблів повинні перебувати на постійній основі в Середземному морі, управління має здійснюватися через командування Чорноморським флотом (розташоване в Севастополі – УНІАН)», - сказав В.Чирков.

За його словами, до цього угруповання входитимуть фрегати, крейсери, а також кораблі забезпечення.

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Головнокомандувач ВМФ повідомив, що формування з`єднання для постійної дії в Середземному морі вже почалося.

В.Чирков зазначив, що у разі потреби такі корабельні угруповання можуть бути створені в Індійському і Тихому океанах.

«В історії ВМФ СССР був досвід, коли у нас були ескадри в Індійському і Тихому океанах. Безумовно, якщо буде потрібно, то ми пропонуватимемо керівництву Міноборони, уряду, Президентові там також створювати оперативні з`єднання на постійній основі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня міністр оборони Сергій Шойгу на розширеному засіданні керівного складу збройних сил заявив, що Росія планує створити оперативне з`єднання Військово-морського флоту в Середземному морі і забезпечити його функціонування на постійній основі.

Окрім цього, він повідомив, що ВМС Росії одержить до кінця 2020 року 24 підводних човни і 54 надводних кораблі.

С.Шойгу підкреслив, що протягом тривалого часу на флот не надходили нові судна, а також не дотримувалися терміни технічного обслуговування кораблів.