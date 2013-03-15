Нетаньяху нарешті сформував уряд Ізраїлю

Як передає РІА «Новости», після півтора місяців переговорів і за добу до закінчення відведеного законом терміну правий блок Б.Нетаньяху, що складається з партій "Лікуд" і "Наш дім Ізраїль" (НДІ), підписав коаліційні угоди з антиклерикальною партією "Еш Атід" і пропоселенським "Єврейським домом", поділившись із ними міністерськими портфелями і узгодивши програму 33-го уряду в історії Ізраїлю.

"Б.Нетаньяху вітає коаліційні угоди, які були підписані між "Лікудом" і НДІ, з одного боку, і партіями "Еш Атід" і "Єврейський дім", з іншого. Завтра ввечері прем'єр повідомить Президента Шимона Переса про те, що він виконав його доручення й сформував кабінет", - сказав представник Б.Нетаньяху. Після цього уряд має бути представлений на затвердження Кнесету й приведений до присяги.

З урахуванням лівоцентристської партії "Ха-Тнуа", яка першою приєдналася до коаліції, Б.Нетаньяху має в своєму розпорядженні підтримку більшості в Кнесеті - 68 зі 120 депутатів. Вперше за багато років за бортом правлячої коаліції залишилися ультрарелігійні партії, включаючи найбільшу з них ШАС. Проти їх включення заперечували "Еш Атід" і "Єврейський дім", що йдуть у владу з вимогою цивільних реформ, зокрема призову на армійську або альтернативну цивільну службу десятків тисяч ультраортодоксів.

"Формування уряду без ортодоксальних партій я вважаю головним досягненням коаліційних переговорів, такий уряд, про який раніше всі говорили, але ніхто не міг створити. Вперше з'явився реальний шанс провести необхідні для країни реформи: зміна системи влади, закон про загальний призов на армійську або альтернативну службу, перетворення у галузі цивільного законодавства", - сказав лідер НДІ Авігдор Лібераман, який має повернутися в крісло глави МЗС.