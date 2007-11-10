Посланник ОБСЄ вирушив до Саакашвілі

Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Іспанії Міхель Анхель МОРАТІНОС направив свого спеціального посланника Жозе БОРРЕЛЯ до Грузії для проведення переговорів з владою та опозицією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.

“Я вітаю рішення Президента Михайла СААКАШВІЛІ провести дострокові президентські вибори. Це має сприяти зниженню тиску”, - цитує прес-служба М.А.МОРАТІНОСА.

Ж.БОРРЕЛЬ, член групи соціалістичних партій Європарламенту. До 1 січня 2007 року був Президентом Європарламенту протягом 2,5 років.

Як повідомляв УНІАН, після масових акцій протесту, що тривали у Грузії з 1 листопада і які були розігнані поліцією із застосуванням водометів, сльозлгінного газу та гумових куль 7 листопада, в Грузії діє надзвичайний стан, запроваджений М.СААКАШВІЛІ в ніч з 7 на 8 листопада терміном на 15 діб. 8 листопада М.СААКАШВІЛІ заявив про готовність провести дострокові президентські вибори 5 січня одночасно з референдумом про час проведення парламентських виборів: весною чи восени 2008 року. Опозиція схвалила рішення М.СААКАШВІЛІ.