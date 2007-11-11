ЄС та США домовилися посилити економічну співпрацю

Європейський Союз та США домовилися посилити економічну співпрацю.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в спільній заяві ЄС та США за підсумками першого засідання Трансатлантичної економічної ради, яке завершилося сьогодні в Вашингтоні.

Сторони, зокрема, домовилися найближчим часом розробити пропозиції щодо взаємного визнання бухгалтерських стандартів, уніфікувати підхід до надання дозволів на використання медичних препаратів для рідкісних захворювань, досягли домовленості на експертному рівні щодо стандартів біопалива.

Крім того, європейська сторона пообіцяла до наступного самміту ЄС-США на підставі порад науковців розробити підходи до вирішення питання щодо постачання американської курятини на європейський ринок, а американська адміністрація з безпеки та охорони здоров’я до наступного засідання Трансатлантичної Ради підготує доповідь щодо прогресу в полегшенні торгівлі електричною продукцією.