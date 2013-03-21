Журналісти «Бі-бі-сі» проведуть новий страйк

Попередня акція протесту проти скорочення робочих місць відбулася 18 лютого, що мало наслідком зміну сітки мовлення «Бі-бі-сі» у Великій Британії, коли в ефір відмовилися виходити ряд популярних ведучих, і програми з їх участю були зірвані, - відзначає Газета.ру.

Наразі керівники «Бі-бі-сі» реалізують програму скорочення 2 тисяч співробітників протягом найближчих п'яти років, пояснюючи свої дії необхідністю відповідати викликам цифрового століття.