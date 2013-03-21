Журналісти «Бі-бі-сі» проведуть новий страйк
07:49, 21 березня 2013Світ
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Журналісти Британської телерадіомовної корпорації ВВС проголосували за проведення нового страйку.
ВВС знову буде страйкувати
Попередня акція протесту проти скорочення робочих місць відбулася 18 лютого, що мало наслідком зміну сітки мовлення «Бі-бі-сі» у Великій Британії, коли в ефір відмовилися виходити ряд популярних ведучих, і програми з їх участю були зірвані, - відзначає Газета.ру.
Наразі керівники «Бі-бі-сі» реалізують програму скорочення 2 тисяч співробітників протягом найближчих п'яти років, пояснюючи свої дії необхідністю відповідати викликам цифрового століття.
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