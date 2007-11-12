Вибух у Лондоні: стовп диму закрив сонце (фото)

Вибух стався в східному Лондоні, повідомляє агентство «Рейтер». Інцидент стався в розташованому на сході британської столиці районі Стретфорд.

На місці вибуху виникла сильна пожежа, відзначає РІА «Новости». У небо здіймається величезний стовп чорного диму, який закрив навіть сонце. На місце події прибули пожежні служби і поліція.

Про причини події і про можливих потерпілих поки що невідомо.