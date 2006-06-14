Матчі збірної на ЧС транслюватимуться на майданах шести міст

Матчі національної збірної України з футболу на Чемпіонаті світу транслюватимуться на центральних площах та у найпопулярніших місцях відпочинку шести найбільших міст України – Києва, Львова, Харкова, Донецька, Дніпропетровська та Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила представник титульного спонсора національної збірної компанії «Київстар» Жанна РЕВНОВА.

За її словами, зокрема, сьогодні транслюватиметься гра збірної України зі збірною Іспанії, 19 червня – зі збірною Туніса, а 23 червня – зі збірною Саудівської Аравії.

Ж.РЕВНОВА висловила сподівання, що, не дивлячись на погану погоду, всі вболівальники вийдуть на найбільші площі міст та підтримають національну команду.

Вона подякувала керівництву Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України за організацію дотримання порядку під час трансляції, а місцевим органам самоврядування - за можливість організувати цю трансляцію.

Ж.РЕВНОВА повідомила, що мінімальна очікувана кількість вболівальників, які прийдуть на трансляцію матчу у всіх шести містах, становить 300 тис. осіб.