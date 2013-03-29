США не стурбовані російськими навчаннями на Чорному морі
08:29, 29 березня 2013Світ
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Влада США не бачить підстав для тривоги з приводу проведених на півдні Росії військових навчань за умови, що вони відповідають міжнародним домовленостям.
Держдеп США не стривожений навчаннями РФ на Чорному морі / Фото: Вадим Савіцьких / ІТАР-ТАРС
Про це заявила представник Держдепартаменту США Вікторія Нуланд на брифінгу у Вашингтоні.
"Росія в минулому вже проводила подібні навчання в районі Чорного моря. Тому нічого нового тут немає", - цитує слова Нуланд Росбалт.
Нагадаємо, в навчаннях візьме участь близько семи тисяч осіб, а також 36 кораблів, близько 250 бронемашин, понад 50 артилерійських знарядь, понад 20 бойових літаків і вертольотів.
Раніше заступник глави Міноборони РФ Анатолій Антонов нагадав, що згідно Віденського документу ОБСЄ 2011 про заходи зміцнення довіри та безпеки, навчання, в яких беруть участь не більше 13 тис. військових, не вимагають присутності міжнародних інспекторів.
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