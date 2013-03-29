США не стурбовані російськими навчаннями на Чорному морі

Про це заявила представник Держдепартаменту США Вікторія Нуланд на брифінгу у Вашингтоні.

"Росія в минулому вже проводила подібні навчання в районі Чорного моря. Тому нічого нового тут немає", - цитує слова Нуланд Росбалт.

Нагадаємо, в навчаннях візьме участь близько семи тисяч осіб, а також 36 кораблів, близько 250 бронемашин, понад 50 артилерійських знарядь, понад 20 бойових літаків і вертольотів.

Раніше заступник глави Міноборони РФ Анатолій Антонов нагадав, що згідно Віденського документу ОБСЄ 2011 про заходи зміцнення довіри та безпеки, навчання, в яких беруть участь не більше 13 тис. військових, не вимагають присутності міжнародних інспекторів.