ЗМІ: Березовський незадовго до смерті очікував переказу на свій рахунок $300 млн

Про це пише британська газета Sunday Times з посиланням на джерела.

Як випливає з матеріалів, що опинилися у розпорядженні журналістів, інвестиційна компанія, яка управляє трьома офшорними фондами Б.Березовського, мала реалізувати активи ”в період із жовтня 2012 по березень 2013 року з тим, щоб надати йому (Березовському) суму близько 300 мільйонів доларів”, зазначає РІА «Новости».

Тіло Б.Березовського знайшов охоронець 23 березня у ванній кімнаті будинку в селі Аскот в англійському графстві Беркшир. На початку цього тижня стали відомі попередні результати розтину тіла бізнесмена. За даними експертизи, причиною смерті могло стати повішення. Офіційна причина смерті буде озвучена за кілька тижнів після проведення додаткових досліджень.

Раніше повідомлялося, що як одна з версій події розглядається самогубство. Останнім часом Б.Березовський мав фінансові утруднення, зокрема у зв`язку з програшем суду Роману Абрамовичу, якому він мусив сплатити близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів.