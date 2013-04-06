У Сирії викрали чотирьох італійських журналістів

01:19, 06 квітня 2013
Світ
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Четверо журналістів з Італії були викрадені в п'ятницю на півночі Сирії.

Про це повідомляє в ніч на суботу італійське агентство Ansa з посиланням на МЗС Італії.

Як повідомляє міністерство, італійська влада стежить за ситуацією з перших повідомлень про викрадення громадян Італії і закликає ЗМІ до максимального дотримання конфіденційності.

"Фізична неушкодженість заручників є абсолютним пріоритетом", - цитує заяву РІА "Новости".

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