У Сирії викрали чотирьох італійських журналістів

Про це повідомляє в ніч на суботу італійське агентство Ansa з посиланням на МЗС Італії.

Як повідомляє міністерство, італійська влада стежить за ситуацією з перших повідомлень про викрадення громадян Італії і закликає ЗМІ до максимального дотримання конфіденційності.

"Фізична неушкодженість заручників є абсолютним пріоритетом", - цитує заяву РІА "Новости".