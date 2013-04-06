У Сирії викрали чотирьох італійських журналістів
01:19, 06 квітня 2013Світ
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Четверо журналістів з Італії були викрадені в п'ятницю на півночі Сирії.
Про це повідомляє в ніч на суботу італійське агентство Ansa з посиланням на МЗС Італії.
Як повідомляє міністерство, італійська влада стежить за ситуацією з перших повідомлень про викрадення громадян Італії і закликає ЗМІ до максимального дотримання конфіденційності.
"Фізична неушкодженість заручників є абсолютним пріоритетом", - цитує заяву РІА "Новости".
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