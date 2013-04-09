Японія готується до перехоплення ракети КНДР

В даний час командування Сил самооборони Японії проводить заходи із розміщення зенітно-ракетних комплексів "Петріот" на базах ВПС країни, що знаходяться поряд з важливими військовими та промисловими об`єктами.

В якості морського компонента системи ПРО на випадок пусків балістичних ракет з території КНДР Токіо має намір задіяти два есмінці, оснащених системами управління озброєння "Іджіс" і ракетами-перехоплювачами SM-3, повідомляє РІА Новости.

Уряд Японії в даний час вкрай стурбований повідомленнями про те, що КНДР доставила до свого східного узбережжя дві балістичні ракети середньої дальності типу "Мусудан". Вважається, що дальність польоту ракети складає близько 3-4 тисяч кілометрів. "Японський уряд зробить все, щоб захистити життя й безпеку японського народу", - заявив журналістам у вівторок прем`єр-міністр країни Сіндзо Абе. На початку березня Північна Корея на знак протесту проти проведення спільних навчань США і Південної Кореї відмовилася від усіх угод з РК про ненапад і денуклеаризацію.

КНДР заявила про підвищення бойової готовності для можливого нанесення ударів по військових базах США на Гуамі, Гавайях і на півдні Японії. Пхеньян оголосив про плани відновити експлуатацію реактора в Йонбені, зупиненого в 2007 році. У минулу п`ятницю МЗС КНДР запропонував іноземним посольствам евакуювати своїх співробітників і попередив, що після 10 квітня не зможе гарантувати їхню безпеку.