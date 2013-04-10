Сенат дозволив одностатеві шлюби у Франції

Про це з посиланням на агентство Франс Прес передає РІА Новости.

За першу, ключову статтю законопроекту про одностатеві шлюби проголосували 179 сенаторів, проти - 157. Норма була прийнята в першому читанні, без внесення поправок.

Згідно французького порядку, після першого читання в сенаті законопроект вважається прийнятим, якщо у членів палати до нього немає претензій. Якщо ж сенатори з чимось не погоджуються, законопроект разом з їх поправками надходить на узгодження в нижню палату.

У четвер або п'ятницю французькі сенатори розглянуть текст законопроекту в цілому. Очікується, що закон, який дозволить одностатевим парам реєструвати шлюби і усиновляти дітей, набуде чинності на початку літа цього року після того, як буде підписаний президентом Франції і опублікований офіційним друкованим органом країни.

Легалізація одностатевих шлюбів - одна з передвиборних обіцянок президента Франсуа Олланда. Сьогодні у Франції дозволені цивільні союзи одностатевих пар, однак соціалісти вирішили легалізувати шлюби між гомосексуалістами і надати можливість таким сім'ям всиновлювати дітей. Проти цього кроку виступали представники правої опозиції і католицька церква.