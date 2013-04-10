Землетрус в Ірані: 37 загиблих, 850 поранених

Про це повідомляє РІА "Новости".

Кількість жертв землетрусу магнітудою 6,3, що стався у вівторок у провінції Бушер на південному заході Ірану, за останніми даними, досягла 37 людей, близько 850 отримали поранення, передає агентство Франс Прес з посиланням на іранську владу.

Раніше повідомлялося про 31 загиблого і 800 постраждалих. Близько 100 осіб перебувають у госпіталях. Іранське офіційне інформагентство IRNA повідомляло, що землетрус завдав значної шкоди містам Каки, Кенган і Хормудж. В околицях останнього були майже повністю зруйновані два села.

Губернатор провінції Бушер підтвердив, що розташована в провінції АЕС не постраждала.

Слідом за першими підземними поштовхами в регіоні було зафіксовано декілька афтершоків - найпотужніший з них магнітудою 5,4.