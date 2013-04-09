Іран заспокоює: АЕС не постраждала в результаті землетрусу

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало повідомлення від влади Ірану, що сильний землетрус, який стався сьогодні на південному заході країни, що не завдав АЕС "Бушер" ніякого збитку, передає РІА «Новости».

Кілька землетрусів, магнітуда першого з яких склала 6,3, сталися сьогодні приблизно в 90 кілометрах від іранського міста Бушер, поруч з яким розташована єдина в країні АЕС.

"Іран поінформував про цю подію МАГАТЕ, повідомивши, що станція не була ушкоджена, і викиду радіоактивних речовин не сталося", - йдеться в заяві відомства.

Раніше представник ЗАТ "Атомбудекспорт", яке будувало АЕС "Бушер", повідомив РІА «Новости», що землетрус відчувався на станції, але на її роботу не вплинув.