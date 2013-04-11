Поліцейські вбили чоловіка, який викликав пожежників і взяв їх у заручники

З ним протягом декількох годин велися переговори, проте вони не дали успіху, заявили представники поліції округу Гвіннетт (Gwinnett County), в якому розташований Сувані.

Після провалу переговорів було прийнято рішення взяти будинок штурмом. Поліцейські влаштували вибух, щоб відвернути увагу, і ввірвалися в будинок. Нападник відкрив вогонь по поліцейським, поранивши одного з них в руку, після чого був застрелений.

Четверо пожежних, які потрапили в заручники, в результаті влаштованого поліцією вибуху отримали садна і гематоми, проте їх здоров'ю ніщо не загрожує. Життя пораненого при штурмі поліцейського також поза небезпекою.

Житель Сувані вдень 10 квітня, зателефонував в екстрену службу і викликав наряд. Коли в його будинок після дзвінка прибули п'ятеро пожежників, він узяв їх в заручники.

Ім'я нападника та мотиви його вчинку поки не розголошуються. Представники поліції лише повідомили, що той вимагав, аби його будинок знову підключили до електромереж. За наявними у відкритому доступі даними, повідомляє Лента.ру, будинок, де сталося захоплення заручників, був відчужений на користь банку-кредитора у листопаді 2012 року.