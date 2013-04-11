ЗМІ: Тетчер хочуть увічнити на Трафальгарській площі в Лондоні

"Мер вважає, що баронеса Тетчер заслуговує видатного пам'ятника в центрі Лондона, і його команда буде шукати відповідне місце", - сказав представник лондонської мерії.

За даними ЗМІ, статуя може бути встановлена ​​на порожньому постаменті на Трафальгарській площі, що не виключив і сам Джонсон. Це ж місце пропонували деякі високопоставлені представники уряду, в числі яких міністр оборони Філіп Хеммонд (Philip Hammond). Як повідомив представник британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона, "він вважає хорошою ідеєю придумати, як вшанувати пам'ять Тетчер найкращим чином", повідомляють РІА Новости.

У 1841 році по кутах Трафальгарської площі були споруджені чотири постаменти, на трьох з них встановлені пам'ятники королю Георгу IV і генералам Генрі Хейвлока і Чарльзу Джеймсу Напіру. З 1998 року четвертий постамент, на який пропонується встановити пам'ятник Тетчер, використовується для тимчасових статуй та інсталяцій.

Однак є побоювання, що на площі, де традиційно проводяться мітинги, демонстрації та масові свята, монумент може стати мішенню для вандалів. У ніч на вівторок в багатьох містах країни, у тому числі в Лондоні на Трафальгарській площі, пройшли спонтанні акції, учасники яких відзначали смерть екс-прем'єра як свято. Статуя Тетчер вже піддавалася атаці вандалів у 2002 році. Мармурова статуя екс-прем'єра, виставлена ​​в лондонському будинку Guidhall, була обезголовлена ​​театральним продюсером Полом Келлехером (Paul Kelleher).

Тетчер, перша і єдина в історії Великобританії жінка-прем'єр (1979-1990 роки) померла в понеділок у віці 87 років.