ЄС щороку недоотримує близько 1 трлн. євро податків

Голова Європейської Ради Херман Ван Ромпей має намір обговорити цю проблему на брюссельському саміті ЄС у травні.

Така нестача в податкових надходженнях еквівалентна річному ВВП Іспанії - п'ятої найбільшої країни ЄС, і набагато перевищує загальну суму програм порятунку членів валютного союзу - Греції, Ірландії, Португалії та Кіпру.

Зокрема, глава Євроради має намір знову закликати Австрію приєднатися до інших країн Євросоюзу і почати обмін інформацією щодо банківських депозитів. 10 квітня Люксембург оголосив про своє рішення зняти режим банківської таємниці для вкладів громадян ЄС. Таким чином, Австрія залишається єдиною країною ЄС, що не підтримує інформаційний обмін.

"Нинішня економічна криза ще більш очевидно показала гостру необхідність у створенні чесної та ефективної податкової системи. Ухилення від сплати податків є серйозною проблемою для країн, які потребують ресурсів для відновлення державних фінансів", - додав глава Євроради.