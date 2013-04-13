ЗМІ: На Балі впав у море літак з пасажирами
12:04, 13 квітня 2013Світ
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При посадці в аеропорту острова Балі літак, на борту якого знаходилося близько 100 чоловік, упав у море.
Літак промахнувся при посадці / Фото: vesti.az
Літак, на борту якого перебували близько 100 осіб, промахнувся при посадці в аеропорту індонезійського острова Балі, пролетів повз злітно-посадкову смугу, і впав у море.
Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на джерело, передає РІА «Новости».
Інші подробиці трагедії на даний момент не повідомляються.
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