ЗМІ: На Балі впав у море літак з пасажирами

Літак, на борту якого перебували близько 100 осіб, промахнувся при посадці в аеропорту індонезійського острова Балі, пролетів повз злітно-посадкову смугу, і впав у море.

Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на джерело, передає РІА «Новости».

Інші подробиці трагедії на даний момент не повідомляються.