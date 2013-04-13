Загиблих при падінні літака біля берегів Балі немає - ЗМІ

Катастрофа літака індонезійської авіакомпанії Lion Air із 101 пасажиром і членами екіпажу на борту, який промахнувся під час приземлення на злітно-посадкову смугу в аеропорту індонезійського острова Балі і впав у море, не спричинила людських жертв.

Про це повідомляє телеканал Metro TV, передає РІА «Новости».

«Літак розколовся» (на частини)», – заявив секретар балійского міжнародного аеропорту «Нгурах-Рай» Фарид Індра.

Проте всі пасажири, які перебували на борту авіалайнера Boeing 737 900 ER, залишилися живі і зараз перебувають у безпеці, передає Metro TV.

За даними агентства Франс Прес, на борту було більш як 130 осіб, агентство Рейтер повідомляє про 172 врятованих пасажири.

На знімках, розміщених в інтернеті, видно, що літак стоїть на мілководді. Його фюзеляж розламаний практично навпіл.